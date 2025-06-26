Австралия расширила санкционный список: в него попал SHAMAN

С 2014 года Австралия неоднократно вводила ограничительные меры против России — за последние девять лет власти страны объявляли о санкциях более тридцати раз. Согласно официальным данным, под ограничения попали свыше 1200 физических лиц и более 300 организаций из России и Беларуси.