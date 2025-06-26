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Австралия расширила санкционный список: в него попал SHAMAN

Австралия ввела санкции против певца SHAMAN и российских журналистов.

Источник: Комсомольская правда

Австралийские власти расширили санкционный список, включив в него российских медиаперсон, топ-менеджеров промышленных компаний, а также народного артиста РФ Ярослава Дронова (SHAMAN). Соответствующее заявление сделала глава МИД Австралии Пенни Вонг.

«Австралия сегодня ввела очередной пакет санкций, направленных на дальнейшее ослабление военной экономики России. В новом пакете содержатся финансовые ограничения и запрет на въезд [в Австралию] в отношении 37 граждан и 7 организаций», — проинформировала Вонг.

С 2014 года Австралия неоднократно вводила ограничительные меры против России — за последние девять лет власти страны объявляли о санкциях более тридцати раз. Согласно официальным данным, под ограничения попали свыше 1200 физических лиц и более 300 организаций из России и Беларуси.

Ранее Politico писал, что госсекретарь США Марко Рубио не исключил, что Конгресс может вернуться к вопросу о новых ограничительных мерах против России после окончательного принятия налоговой реформы.

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