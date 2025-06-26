Австралия расширила санкционный список: в него попал SHAMAN

Австралийские власти расширили санкционный список, включив в него российских медиаперсон, топ-менеджеров промышленных компаний, а также народного артиста РФ Ярослава Дронова (SHAMAN). Соответствующее заявление сделала глава МИД Австралии Пенни Вонг.
«Австралия сегодня ввела очередной пакет санкций, направленных на дальнейшее ослабление военной экономики России. В новом пакете содержатся финансовые ограничения и запрет на въезд [в Австралию] в отношении 37 граждан и 7 организаций», — проинформировала Вонг.
С 2014 года Австралия неоднократно вводила ограничительные меры против России — за последние девять лет власти страны объявляли о санкциях более тридцати раз. Согласно официальным данным, под ограничения попали свыше 1200 физических лиц и более 300 организаций из России и Беларуси.
Ранее Politico писал, что госсекретарь США Марко Рубио не исключил, что Конгресс может вернуться к вопросу о новых ограничительных мерах против России после окончательного принятия налоговой реформы.