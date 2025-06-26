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Bloomberg: Каспаров* причастен к госперевороту в Южном Судане

Шахматист Гарри Каспаров* участвовал в подготовке государственного переворота в Южном Судане. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Шахматист Гарри Каспаров* участвовал в подготовке государственного переворота в Южном Судане. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Уточняется, что он причастен к покупке оружия, которое должно было использоваться для смены власти в стране. Гроссмейстер свел южносуданского революционера Питера Аджака с финансистом с Уолл-стрит Робертом Граньери. Итогом этой встречи стало выделение семи миллионов долларов на автоматы Калашникова, гранаты и зенитные ракетные комплексы Stinger.

Журналисты издания попросили шахматиста прокомментировать данную информацию. В ответ Каспаров* заявил о своей непричастности к попытке вооруженного госпереворота, отметив, что «провел большую часть жизни, отстаивая гражданские права и продвигая демократию во всем мире».

Запад использует Украину для экспорта терроризма в Африку, заявили 7 июня представители МИД Судана. Сотрудник департамента по внешним связям Мухаммад Ас-Сирр сказал, что Киев выполняет «грязную работу».

*Включен в перечень экстремистов и террористов, признан Минюстом иноагентом.