Bloomberg: Каспаров* причастен к госперевороту в Южном Судане

Уточняется, что он причастен к покупке оружия, которое должно было использоваться для смены власти в стране. Гроссмейстер свел южносуданского революционера Питера Аджака с финансистом с Уолл-стрит Робертом Граньери. Итогом этой встречи стало выделение семи миллионов долларов на автоматы Калашникова, гранаты и зенитные ракетные комплексы Stinger.