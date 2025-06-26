Новосибирцам рассказали, как сменить поликлинику

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области разъяснили порядок смены медицинской организации для обслуживания по полису ОМС.
Способы подачи заявления:
Через «Госуслуги»: наиболее удобный вариант. Нужно заполнить электронное заявление и выбрать новую поликлинику. Система автоматически загрузит необходимые данные.
Лично в поликлинике: для этого потребуются паспорт и полис ОМС. Беженцам необходимо дополнительно предъявить удостоверение беженца.
Оформить документы должны в течение шести рабочих дней. Информация из старой поликлиники будет передана автоматически. Отказать в прикреплении могут, если в поликлинике перегружены врачи и отсутствуют места на участках, а пациент прикрепляется не по месту регистрации. В таком случае он получит письменное обоснование отказа.
Также отмечается, что при выборе поликлиники не по месту регистрации, например, рядом с работой или учебой, выезд врача на дом будет осуществляться всё равно той поликлиникой, которая обслуживает адрес пациента.
По желанию сменить поликлинику можно один раз в год. Но есть исключение: при переезде на новый адрес менять поликлинику можно чаще. Кроме того, при длительном пребывании в другом регионе можно временно прикрепиться к поликлинике по месту фактического нахождения.