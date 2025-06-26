Хабаровский «СКА-Нефтяник» начал подготовку к новому сезону

В ближайшее время хоккеисты пройдут углублённое медицинское обследование. А уже 3 июля они отправятся на трёхнедельный сбор в Сочи, где будут заниматься общефизической подготовкой. Кроме того, команде представили нового старшего тренера Игоря Войтовича. В предстоящем сезоне он будет работать в тандеме с Артуром Фёдоровым.