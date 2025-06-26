Хабаровский «СКА-Нефтяник» начал подготовку к новому сезону

Хоккеисты «СКА-Нефтяника» на этой неделе вновь собрались в Хабаровске после долгого перерыва. В расположении команды прошло традиционное собрание, на котором были представлены новые игроки — вратарь Артём Прохоров, защитник Николай Коньков и Кирилл Бутенко. Также были обсуждены планы предсезонной подготовки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В ближайшее время хоккеисты пройдут углублённое медицинское обследование. А уже 3 июля они отправятся на трёхнедельный сбор в Сочи, где будут заниматься общефизической подготовкой. Кроме того, команде представили нового старшего тренера Игоря Войтовича. В предстоящем сезоне он будет работать в тандеме с Артуром Фёдоровым.
Игорь Войтович родился 7 мая 1973 года в Новосибирске. Он является воспитанником новосибирской хоккейной школы ХК «Сибсельмаш». Имеет звание мастера спорта. В прошлом играл на позициях защитника и нападающего. В 1995 году стал чемпионом России. Также является серебряным призёром чемпионатов 1994, 1996, 1997 и 2002 годов. В 2000 году завоевал бронзовую медаль.
В чемпионатах страны провёл 673 матча, забил 183 гола. В 1994 и 1997 годах привлекался в сборную России. В 1996 и 1997 годах становился бронзовым призёром международного турнира на призы Правительства РФ. Дважды включался в список лучших игроков страны — в 1996 и 1997 годах. С 2017 года работает тренером.