Новосибирского учёного оштрафовали за просроченный ВНЖ Кипра

Новосибирского учёного и предпринимателя из Академгородка оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что он не сообщил российским властям о получении вида на жительство на Кипре. Суд признал его виновным по статье 330.2 УК РФ — неуведомление о втором гражданстве или ВНЖ.