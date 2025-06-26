Новосибирского учёного оштрафовали за просроченный ВНЖ Кипра

Новосибирского учёного и предпринимателя из Академгородка оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что он не сообщил российским властям о получении вида на жительство на Кипре. Суд признал его виновным по статье 330.2 УК РФ — неуведомление о втором гражданстве или ВНЖ.
Как сообщает «Новая Сибирь», документ обнаружили в январе 2024 года при досмотре в аэропорту Толмачёво. Вид на жительство был выдан в 2023 году на один год — чтобы навестить жену, работавшую на острове по контракту.
Учёный заявил, что документ давно недействителен, и вину не признал. Тем не менее Советский районный суд Новосибирска постановил, что уведомление должно было быть подано независимо от срока действия ВНЖ.
Санкции по статье предусматривают до 400 часов исправительных работ или штраф до 400 тысяч рублей.
Напомним, что телефонные мошенники из Новосибирской области получили сроки за обман жителей.