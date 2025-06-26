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Bloomberg: Каспаров замешан в подготовке госпереворота в Южном Судане

В статье Bloomberg говорится, что Гарри Каспаров причастен к сделке о приобретении оружия на $7 млн.

Источник: Аргументы и факты

Бывший шахматист Гарри Каспаров* оказался замешан в подготовке государственного переворота в Южном Судане, сообщило агентство Bloomberg.

По данным журналистов, гроссмейстер причастен к сделке о приобретении оружия, которое планировалось использовать для смены власти в этой республике. В публикации уточняется, что Каспаров организовал встречу между южносуданским революционером Питером Аджаком и финансистом с Уолл-стрит Робертом Граньери.

В рамках контактов стороны договорились о выделении $7 млн на приобретение автоматов Калашникова, гранат и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Stinger. Журналисты связались с Каспаровым и попросили прокомментировать эту информацию. Гроссмейстер заявил, что не причастен к попытке госпереворота в Южном Судане.

Напомним, в 2013 году Каспаров покинул РФ и позже получил гражданство Хорватии. В мае 2022 года он был признан иноагентом, в марте 2024 года — внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Сыктывкарский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении ряда лиц, в том числе и Каспарова. Речь идёт о расследовании, касающегося создания террористического сообщества.

* Признан иностранным агентом в РФ, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.