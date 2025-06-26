В Хабаровском крае 28 июня запретят продажу алкоголя

— В случае нарушения запрета к владельцам торговых точек будут применяться нормы административного кодекса, что повлечёт за собой наложение штрафов. Для должностных лиц размер штрафа составит до 40 тыс. рублей, а для организаций — до 300 тыс. рублей. Кроме того, будет предусмотрена конфискация алкогольной продукции, — сообщил и.о. заместителя начальника главного управления госконтроля Максим Нохрин.