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В Хабаровском крае 28 июня запретят продажу алкоголя

Нарушителям запрета грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Источник: РИА "Новости"

Главное управление госконтроля правительства Хабаровского края уведомило жителей, что в День молодёжи, 28 июня, на территории региона будет введён запрет на розничную продажу любых алкогольных напитков, включая пиво. Однако предприятия общественного питания, такие как рестораны, бары и кафе, продолжат свою работу в обычном режиме, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— В случае нарушения запрета к владельцам торговых точек будут применяться нормы административного кодекса, что повлечёт за собой наложение штрафов. Для должностных лиц размер штрафа составит до 40 тыс. рублей, а для организаций — до 300 тыс. рублей. Кроме того, будет предусмотрена конфискация алкогольной продукции, — сообщил и.о. заместителя начальника главного управления госконтроля Максим Нохрин.

Напомним, что в Хабаровском крае существуют дополнительные ограничения на продажу алкоголя в Международный день защиты детей (1 июня) и День знаний (1 сентября). Ограничения на продажу алкоголя были введены в Хабаровском крае в 2015 году с целью снижения уровня потребления спиртного среди жителей региона.