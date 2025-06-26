В Канаде решительно ответили на вступление страны в ЕС: «Нет»

Канадский премьер-министр Марк Карни четко обозначил позицию страны, заявив, что Канада не планирует вступать в Европейский союз. Это заявление было сделано в ответ на вопросы журналистов о возможном изменении международного статуса страны.
«Короткий ответ — нет, это не входит в наши намерение», — проинформировал Карни.
Напомним, что глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее допускала вероятность вступления Канады в состав Евросоюза.
Ранее во время переговоров премьер-министр Венгрии Виктор Орбан откровенно высказался президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что вступление Украины в Евросоюз маловероятно. Орбан подчеркнул, что этот процесс неизбежно приведет к эскалации напряженности между ЕС и Россией. При этом венгерский премьер акцентировал, что Европейский союз был создан ради мира и процветания входящих в него государств.