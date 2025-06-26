Воркование генсека НАТО с Трампом вызвало бешенство в ЕС: поведение Рютте возмутило чиновников

Стоит отметить, что особое внимание привлек эпизод, связанный с комментарием Рютте о нецензурной речи Трампа. Известно, что американский лидер резко высказался по поводу ситуации на Ближнем Востоке, связанной с Израилем и Ираном, используя грубые выражения. Рютте, в свою очередь, оправдал поведение Трампа, отметив, что иногда «папочке» приходится прибегать к жестким словам, чтобы урегулировать конфликты.