Воркование генсека НАТО с Трампом вызвало бешенство в ЕС: поведение Рютте возмутило чиновников

Европейские чиновники выразили недовольство поведением генерального секретаря НАТО Марка Рютте на недавнем саммите альянса в Гааге, сообщает издание Politico. По их мнению, Рютте проявил излишнюю лояльность к президенту США Дональду Трампу.
Как отмечает газета, некоторые представители Европы посчитали, что поведение генсека было чрезмерно подобострастным. Один из чиновников заявил, что саммит прошел успешно, но действия Рютте вызвали смущение у многих участников.
Стоит отметить, что особое внимание привлек эпизод, связанный с комментарием Рютте о нецензурной речи Трампа. Известно, что американский лидер резко высказался по поводу ситуации на Ближнем Востоке, связанной с Израилем и Ираном, используя грубые выражения. Рютте, в свою очередь, оправдал поведение Трампа, отметив, что иногда «папочке» приходится прибегать к жестким словам, чтобы урегулировать конфликты.
Такое заявление генсека вызвало недоумение среди европейских участников саммита. Они сочли, что Рютте слишком рьяно поддерживает Трампа, что не соответствует ожиданиям от руководителя НАТО.