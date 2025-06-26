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Эксперт поделилась, почему нельзя пить кофе в жаркую погоду

Нутрициолог Попова: кофеин в жару может вызвать обезвоживание.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Для любителей кофе неважна погода. Напиток в горячем или холодном виде они употребляют постоянно. Но не все знают, что, например в жаркую погоду кофеин опасен для здоровья. Как рассказала нутрициолог Юлия Попова в беседе с NEWS.ru, это может вызвать обезвоживание из-за мочегонного эффекта. Чтобы обезопасить себя от этого, но при этом пить кофе, нужно добавлять в рацион стакан воды.

— Все чаще люди стали переходить на варианты холодных кофейных напитков. Такие содержат меньше кислоты и мягче действует на желудок. Однако он может замедлить метаболизм, поэтому и им увлекаться не стоит, — подчеркнула специалист.

Летом пить кофе с осторожностью нужно гипертоникам и беременным женщинам. Для них будет достаточно одной чашки в день. Так как при проблемах с сердцем кофеин может вызвать тахикардию или аритмию. Если таких противопоказаний нет, одна-две чашки кофе в день при соблюдении объема выпитой воды не навредят.