После операции не узнала себя в зеркале: что делать, если пластика вышла неудачной

Это состояние, при котором человек чрезмерно обеспокоен своей внешностью, излишне акцентирует внимание на ее дефектах и особенностях. Это расстройство, при котором человеку постоянно что-то в себе не нравится, а незначительный дефект воспринимается как уродство. Причем эти недостатки, как правило, не заканчиваются: сначала не нравится нос, затем форма губ, потом пропорции тела — и так до бесконечности. В тяжелых случаях требуется психотерапия, а иногда и госпитализация.