ИИ скоро начнет сообщать о заполненных мусорных баках, заявили в Минприроды

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Искусственный интеллект в ближайшее время научится распознавать заполненность мусорных баков с точностью до 90% и вовремя сообщать о необходимости вывезти отходы, сообщил РИА Новости заместитель главы Минприроды РФ Денис Буцаев.
«Сейчас у нас искусственный интеллект широко задействован в работе по оценке заполненности мусорных баков. Есть нюансы, связанные с корректностью распознавания изображений и оценкой количества отходов, но те наработки, которые были сделаны в начале года, уже к текущему моменту в значительной степени улучшены. Мы уверены, что в самое ближайшее время уровень распознавания с сегодняшних 85% повысится до 90% и более», — сказал Буцаев.
Он добавил, что искусственный интеллект применяется и для оценки состояния мусорных полигонов, в том числе для контроля за скоплениями птиц.
Заместитель министра также отметил, что в этой сфере применяются полностью отечественные разработки.
«Мусорная» реформа началась в России 1 января 2019 года. Цель к 2030 году — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% отходов, которые направляются на полигоны.