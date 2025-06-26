ИИ скоро начнет сообщать о заполненных мусорных баках, заявили в Минприроды

«Сейчас у нас искусственный интеллект широко задействован в работе по оценке заполненности мусорных баков. Есть нюансы, связанные с корректностью распознавания изображений и оценкой количества отходов, но те наработки, которые были сделаны в начале года, уже к текущему моменту в значительной степени улучшены. Мы уверены, что в самое ближайшее время уровень распознавания с сегодняшних 85% повысится до 90% и более», — сказал Буцаев.