В аэропорту Хабаровска завершили оснащение нового пункта пропуска

В новом международном терминале аэропорта Хабаровск завершились технические работы по оснащению пограничного пункта пропуска через госграницу.
Как сообщили «РГ» в пресс-службе АО «Хабаровский аэропорт», межведомственная комиссия по проверке реконструированного воздушного пункта подтвердила, что объект полностью соответствует предусмотренным требованиям и проектной документации. Кроме того, утвержден обновленный паспорт пункта пропуска с учетом увеличения пассажиропотока и новой технологической схемы его работы.
Пункт пропуска включает 30 кабин паспортного контроля: по 10 на вылет, прилет и для трансферных рейсов. При этом у пассажиров появится возможность трансферных перелетов без необходимости самостоятельной перегрузки багажа и непосредственного участия в таможенном досмотре.
Ввод в эксплуатацию нового международного терминала аэропорта Хабаровск намечен на третий квартал 2025 года.