В аэропорту Хабаровска завершили оснащение нового пункта пропуска

Как сообщили «РГ» в пресс-службе АО «Хабаровский аэропорт», межведомственная комиссия по проверке реконструированного воздушного пункта подтвердила, что объект полностью соответствует предусмотренным требованиям и проектной документации. Кроме того, утвержден обновленный паспорт пункта пропуска с учетом увеличения пассажиропотока и новой технологической схемы его работы.