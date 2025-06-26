В Иркутской области жертвам мошенников вернули более 18 миллионов рублей

В Иркутской области тем, кто пострадал от махинаций мошенников, вернули более 18 миллионов рублей. С начала этого года прокуроры предъявили 119 исков о возврате незаконного обогащения на общую сумму более 31 миллионов рублей, а также 16 заявлений о признании кредитных договоров недействительными. Об этом КП-Иркутск рассказали в прокуратуре региона.
— Судами общей юрисдикции рассмотрено и удовлетворено 43 исковых заявления на общую сумму более 18 миллионов рублей, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники надзорного органа продолжают восстанавливать права граждан, которые пострадали от действий аферистов.
Ранее КП-Иркутск сообщила, что в областном центре задержали двух участников преступной группы из Черемхово.