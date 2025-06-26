Заключенным в России дали одно важное разрешение по части медицины

Заключенные в колониях и СИЗО смогут обращаться за платной медпомощью.
Минюст России предложил закрепить официальный порядок оказания платной медицинской помощи заключенным в СИЗО и колониях с привлечением врачей из гражданских клиник. Проект соответствующего приказа опубликован на портале нормативных правовых актов.
Согласно документу, теперь заявления на приглашение внешнего специалиста должны рассматриваться не дольше трех рабочих дней. Инициировать обращение сможет не только сам заключенный, но и медицинский персонал учреждения. «Сейчас такое право хоть и существует формально, но на деле это невероятно долго, очень часто не работает. Администрации СИЗО и колоний ссылаются на отсутствие установленного порядка и отказывают, даже если человек страдает редким заболеванием и настаивает на визите конкретного специалиста», — передает слова члена Совета по правам человека Ева Меркачева «Ведомости».
В пояснительной записке к проекту говорится, что приемы гражданских врачей будут регламентированы: определены реквизиты для перевода средств, а визит обязательно согласуется с администрацией учреждения. Ранее такая диагностика регулировалась только распорядительными актами, а не отдельным приказом Минюста. Теперь заключенные получат возможность не только консультироваться, но и проходить полноценное обследование, результаты которого будут официально фиксироваться в медицинских документах.
Вопрос доступности и качества медицинской помощи в России ранее уже поднимался на государственном уровне: лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предлагал увеличить зарплаты врачей для повышения престижа профессии и предотвращения оттока кадров, а президент Владимир Путин отмечал важность модернизации медицинских учреждений в регионах. Новые инициативы Минюста по регламентации платной медицины для заключенных отражают общий тренд на реформирование и повышение стандартов здравоохранения в стране.