Заключенным в России дали одно важное разрешение по части медицины

Согласно документу, теперь заявления на приглашение внешнего специалиста должны рассматриваться не дольше трех рабочих дней. Инициировать обращение сможет не только сам заключенный, но и медицинский персонал учреждения. «Сейчас такое право хоть и существует формально, но на деле это невероятно долго, очень часто не работает. Администрации СИЗО и колоний ссылаются на отсутствие установленного порядка и отказывают, даже если человек страдает редким заболеванием и настаивает на визите конкретного специалиста», — передает слова члена Совета по правам человека Ева Меркачева «Ведомости».