Президент Бразилии дал Трампу наставнический совет: главу Белого дома призвали не распыляться на соцсети

Лула да Силва добавил, что в Бразилии уже был президент, которого мало заботили интересы страны. Вместо этого тот уделял внимание мелким и иногда незаконным делам. Хотя имя не было названо, портал G1 предположил, что речь идет о Жаире Болсонару, которого Лула победил на выборах в 2022 году.