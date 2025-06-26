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Президент Бразилии дал Трампу наставнический совет: главу Белого дома призвали не распыляться на соцсети

Лула да Силва посоветовал Трампу меньше времени уделять Интернету.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп должен больше внимания уделять своим обязанностям главы государства, а не проводить время в социальных сетях. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Бразильский президент отметил, что лидеру такой крупной страны, как США, следует тщательно обдумывать свои слова и действия. По его мнению, Трампу стоит сосредоточиться на развитии свободной торговли, укреплении международного сотрудничества и поддержании мира.

Лула да Силва добавил, что в Бразилии уже был президент, которого мало заботили интересы страны. Вместо этого тот уделял внимание мелким и иногда незаконным делам. Хотя имя не было названо, портал G1 предположил, что речь идет о Жаире Болсонару, которого Лула победил на выборах в 2022 году.

Кроме того, европейские чиновники выразили недовольство поведением генерального секретаря НАТО Марка Рютте на недавнем саммите в Гааге. Они посчитали, что Рютте проявил чрезмерную лояльность к Дональду Трампу. Один из участников саммита отметил, что, несмотря на успешное проведение встречи, действия генсека вызвали неловкость у многих присутствующих.

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