Президент США Дональд Трамп должен больше внимания уделять своим обязанностям главы государства, а не проводить время в социальных сетях. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Бразильский президент отметил, что лидеру такой крупной страны, как США, следует тщательно обдумывать свои слова и действия. По его мнению, Трампу стоит сосредоточиться на развитии свободной торговли, укреплении международного сотрудничества и поддержании мира.
Лула да Силва добавил, что в Бразилии уже был президент, которого мало заботили интересы страны. Вместо этого тот уделял внимание мелким и иногда незаконным делам. Хотя имя не было названо, портал G1 предположил, что речь идет о Жаире Болсонару, которого Лула победил на выборах в 2022 году.
Кроме того, европейские чиновники выразили недовольство поведением генерального секретаря НАТО Марка Рютте на недавнем саммите в Гааге. Они посчитали, что Рютте проявил чрезмерную лояльность к Дональду Трампу. Один из участников саммита отметил, что, несмотря на успешное проведение встречи, действия генсека вызвали неловкость у многих присутствующих.