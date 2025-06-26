Россиянам разъяснили, можно ли выращивать мак на даче и в домашних условиях

Юрист также рекомендовал дачникам внимательно выбирать семена, обращая внимание на латинское название растения и его классификацию в нормативных документах. Он подчеркнул, что приобретение семян с неустановленным происхождением, особенно через интернет, может привести к уголовным рискам. По его словам, практика показывает, что судебные инстанции ориентируются на наличие морфина в растении, а не на намерения садовода.