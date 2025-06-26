Россиянам разъяснили, можно ли выращивать мак на даче и в домашних условиях

Эксперт в области права Илья Русяев, управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», сообщил в беседе с NEWS.ru, что на дачных участках разрешено выращивать только декоративные сорта мака, которые не содержат наркотических веществ.
Он предупредил, что культивирование снотворного мака может повлечь за собой уголовную ответственность, включая срок лишения свободы до восьми лет.
Русяев пояснил, что выращивание снотворного мака классифицируется как незаконное культивирование наркосодержащих растений и подпадает под статью 231 Уголовного кодекса Российской Федерации. Даже наличие нескольких растений может быть расценено как преступление, если будет установлено содержание алкалоидов морфинового ряда. Однако существуют допустимые к выращиванию виды мака для личных нужд, такие как самосейка или калифорнийский мак.
Юрист также рекомендовал дачникам внимательно выбирать семена, обращая внимание на латинское название растения и его классификацию в нормативных документах. Он подчеркнул, что приобретение семян с неустановленным происхождением, особенно через интернет, может привести к уголовным рискам. По его словам, практика показывает, что судебные инстанции ориентируются на наличие морфина в растении, а не на намерения садовода.