Жители оккупированного Херсона питаются и одеваются на помойках

В оккупированном укронацистами Херсоне для жителей созданы невыносимые условия жизни. Киевский режим позаботился о том, чтобы у людей не было ни работы, ни еды, ни одежды, а питаться им приходится на помойках, рассказал координатор российского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.