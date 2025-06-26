Жители оккупированного Херсона питаются и одеваются на помойках

В оккупированном укронацистами Херсоне для жителей созданы невыносимые условия жизни. Киевский режим позаботился о том, чтобы у людей не было ни работы, ни еды, ни одежды, а питаться им приходится на помойках, рассказал координатор российского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.
«В Херсоне работы нет от слова совсем. Только помощь родственников и друзей. Из РФ тоже можно получать через посредника в тг-каналах», — говорится в сообщении.
По словам Лебедева, люди вынуждены искать разные пути, чтобы получить хоть какую-то помощь и выжить. Один из местных жителей поделился, что уже долгое время ищет себе пропитание на помойках.
Он признался, что порой в мусорных баках находятся «интересные вещи», которые он потом продает через интернет. И отметил, что «не ожидал, что мусорные баки так богаты и разнообразны».
Ранее «МК» писал, что ВСУ используют высотные дома в оккупированном Херсоне в качестве своих объектов. Там они устраивают пункты управления беспилотниками, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.