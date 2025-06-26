До +26 градусов потеплеет в четверг на Южном Урале

Температура воздуха днем составит от +21 до +26 градусов. Ветер южный 4−9 метров в секунду, днем порывы до 12.
В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +24 до +26 градусов. Ветер южный 4−9 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 26 июня, у Акулины, Александра, Александры, Андрея, Андроника, Анны, Антонины, Даниила, Дмитрия, Ивана, Пелагеи, Саввы, Якова.
Между прочим, 26 июня 2025 года отмечают день Акулины Гречишницы. Согласно народным приметам, сегодня не следует обсуждать людей за спиной и выдумывать о них небылицы. Дело в том, что можно пострадать от своих же сплетен.