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До +26 градусов потеплеет в четверг на Южном Урале

В четверг, 26 июня, в Челябинской области будет переменная облачность, местами небольшие дожди, возможны грозы.

Сейчас в Ричмонде: +28° 0 м/с 74% 759 мм рт. ст. +27°
Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха днем составит от +21 до +26 градусов. Ветер южный 4−9 метров в секунду, днем порывы до 12.

В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +24 до +26 градусов. Ветер южный 4−9 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 26 июня, у Акулины, Александра, Александры, Андрея, Андроника, Анны, Антонины, Даниила, Дмитрия, Ивана, Пелагеи, Саввы, Якова.

Между прочим, 26 июня 2025 года отмечают день Акулины Гречишницы. Согласно народным приметам, сегодня не следует обсуждать людей за спиной и выдумывать о них небылицы. Дело в том, что можно пострадать от своих же сплетен.