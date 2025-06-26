Награжденный Путиным студент снова совершил подвиг, но погиб: его жизнь забрал украинский дрон

Студент Курского государственного университета Илия Гукежев, которого президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших», погиб, спасая маленькую девочку, раненую украинским дроном. Об этом РИА Новости рассказала сестра героя Диана Минаева.
Согласно информации сайта Курского университета, трагедия произошла в селе Городище Рыльского района области. Вражеский БПЛА атаковал жилой дом, в результате чего там погибли пять человек, в том числе двое маленьких детей. Кроме того, двух членов семьи доставили в рыльскую районную больницу в тяжелом состоянии. В числе погибших был и Гукежев Илия — студент 1-го курса магистратуры КГУ.
По словам сестры, Илия всегда стремился помочь людям и отдал жизнь, не думая о себе, когда в последние минуты жизни искал помощь для окровавленной девочки. Парень поехал домой, в приграничное село, чтобы отвезти родителям лекарства и помочь по хозяйству.
«Мимо дома родителей проезжала семья армян с детьми, они остановились на дороге и глава семейства вышел из машины, когда над ними появился украинский дрон, потом раздались три взрыва и крик», — рассказывает Диана.
Мама и Илия увидели окровавленных соседей, маленькая девочка еще дышала. Ее достали из машины, отнесли во двор и парень побежал ловить связь, чтобы вызвать скорую. Тем временем, малышку занесли в дом для перевязки, предварительно выключив везде свет.
«И беспилотник прилетел второй раз, ударил в дом, было два мощнейших взрыва. Илюши не стало. Нашу маму контузило, отца ранило, девочка не выжила», — рассказала собеседница агентства.
Напомним, накануне своим указом российский президент Владимир Путин посмертно наградил Илию Гукежева медалью «За спасение погибавших».
Также стало известно, что посмертно награжден орденом Мужества машиниста Павла Мишина, погибшего во время обрушения моста на железнодорожные пути в Брянской области.
Кроме того, Путин наградил сержанта Радислава Хугаева, погибшего в сражениях за Мариуполь в 2022 году, званием Героя России посмертно. Ценой своей жизни он помог сослуживцам выйти из засады, вызвав огонь на себя.