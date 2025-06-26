Мэр Омска оправдался за отсутствие защитной амуниции при езде на мотоцикле

«За территорию производства не выезжал, скорость была минимальной. Абсолютно согласен: при управлении подобными видами транспорта просто необходимо пользоваться защитой. Это непреложная истина. Даже не собираюсь ей противоречить. Все необходимое для безопасности езды имеется. Спасибо», — написал Сергей Шелест по поводу отсутствия амуниции в ролике.