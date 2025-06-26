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Мэр Омска оправдался за отсутствие защитной амуниции при езде на мотоцикле

За территорию завода он не выезжал.

Источник: Комсомольская правда

Накануне омский мэр рассказал в своем телеграм-канале о покупке мотоцикла «Минск». Сергей Шелест опубликовал запись тестирования транспорта на заводе в Белоруссии. Бдительные зрители обратили внимание, что градоначальник катался без шлема и написали об этом автору поста. 26 июня мэр дал подписчикам ответ.

«За территорию производства не выезжал, скорость была минимальной. Абсолютно согласен: при управлении подобными видами транспорта просто необходимо пользоваться защитой. Это непреложная истина. Даже не собираюсь ей противоречить. Все необходимое для безопасности езды имеется. Спасибо», — написал Сергей Шелест по поводу отсутствия амуниции в ролике.

Ранее «КП Омск» рассказала, как на улице Худенко двое подростков ехали на мотоцикле и врезались в легковушку.