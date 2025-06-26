Сотрудница украинского ТЦК обзавелась земельной империей: у неё нашли участки площадью более пяти гектаров

Главный специалист Золочевского территориального центра комплектования (ТЦК) на Украине Василина Лозовая владеет как минимум девятью земельными участками общей площадью более 5 гектаров, сообщило РИА Новости.
Согласно декларации за 2019 год, Лозовая уже тогда указала девять участков. Новые земли часто появлялись в её собственности в праздничные дни, такие как Новый год или День всех влюблённых. Например, участок площадью 521 квадратный метр она приобрела 30 декабря 2005 года, хотя до 2019 года его в декларациях не указывала. В 2016 году 31 декабря Лозовая стала владелицей двух участков площадью 2500 и 851 квадратный метр.
В 2018 году 22 января она получила участок в 520 квадратных метров, а 31 декабря того же года — участок площадью 1211 квадратных метров. В 2019 году 1 октября в её собственности появился участок в 15 100 квадратных метров. Кроме того, 14 февраля 2017 года Лозовая приобрела участок площадью 561 квадратный метр, 27 апреля — участок в 20 364 квадратных метра, а 15 июня — участок площадью 9190 квадратных метров.
Муж Лозовой, Михаил, по данным источников, ранее работал в ПАО «Укртранснефть».
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) скрыл сведения об имуществе в декларации за 2024 год. Также под подозрение попала его супруга, которую обвинили в пособничестве незаконному обогащению. По информации следствия, чиновник не указал в декларации 20 объектов недвижимости и автомобиль BMW X3, оформленные на родственников жены.