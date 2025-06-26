Сотрудница украинского ТЦК обзавелась земельной империей: у неё нашли участки площадью более пяти гектаров

Согласно декларации за 2019 год, Лозовая уже тогда указала девять участков. Новые земли часто появлялись в её собственности в праздничные дни, такие как Новый год или День всех влюблённых. Например, участок площадью 521 квадратный метр она приобрела 30 декабря 2005 года, хотя до 2019 года его в декларациях не указывала. В 2016 году 31 декабря Лозовая стала владелицей двух участков площадью 2500 и 851 квадратный метр.