Названы факторы, которые влияют на рост человека

«Если родители высокие, с большой вероятностью ребенок унаследует их параметры. Ученые выявили множество генов, связанных с ростом, в том числе регулирующих развитие костей и хрящей. Однако гормоны играют не менее важную роль. Даже при идеальных генах без гормонального воздействия рост невозможен. Основной стимулятор — гормон роста (соматотропин), который вырабатывается гипофизом и способствует удлинению костей и хрящей, особенно в детском и подростковом возрасте. Также важны тиреоидные гормоны щитовидной железы — их недостаток в детстве может привести к задержке роста, а половые гормоны (тестостерон и эстрогены) ускоряют рост в период полового созревания, но затем закрывают зоны роста в костях, останавливая его», — отметил специалист.