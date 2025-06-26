Названы факторы, которые влияют на рост человека

Рост человека формируется под влиянием сложного взаимодействия генетики, гормонов, питания и образа жизни. По словам врача и ассистента кафедры морфологии Пироговского университета Вячеслава Артищева, наследственные факторы определяют рост примерно на 60−80%. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Если родители высокие, с большой вероятностью ребенок унаследует их параметры. Ученые выявили множество генов, связанных с ростом, в том числе регулирующих развитие костей и хрящей. Однако гормоны играют не менее важную роль. Даже при идеальных генах без гормонального воздействия рост невозможен. Основной стимулятор — гормон роста (соматотропин), который вырабатывается гипофизом и способствует удлинению костей и хрящей, особенно в детском и подростковом возрасте. Также важны тиреоидные гормоны щитовидной железы — их недостаток в детстве может привести к задержке роста, а половые гормоны (тестостерон и эстрогены) ускоряют рост в период полового созревания, но затем закрывают зоны роста в костях, останавливая его», — отметил специалист.
Питание также является ключевым фактором. Без достаточного поступления белков, витаминов и минералов организм не сможет полностью реализовать генетический потенциал.
«Основные питательные вещества, влияющие на рост, — это белок, необходимый для синтеза тканей; кальций и витамин D, укрепляющие кости; а также цинк и железо, участвующие в выработке гормонов. Физическая активность и полноценный сон тоже важны: движение, особенно прыжки, плавание и игровые виды спорта, стимулируют секрецию гормона роста. Глубокий сон — время максимальной выработки этого гормона, поэтому дети с недостатком сна часто отстают в росте», — пояснил врач.
Кроме того, хронические заболевания (например, болезни почек или целиакия) и неблагоприятная экологическая обстановка могут замедлять развитие. Психологический стресс у детей, например в неблагополучных семьях, тоже способен подавлять гормональную активность.