Ряд электросчетчиков в России рискуют признать недействительными

Инициатива Минпромторга по проверке электросчетчиков «Энергомеры» связана с усиливающимся в России контролем за качеством промышленной продукции. Ранее министерство совместно с Минэкономразвития подготовило законодательные изменения для усиления госконтроля, а Росстандарт уже провел, тысячи проверок, выявив значительное число нарушений. Эти меры направлены на предотвращение использования недостоверных компонентов и защиту потребителей.