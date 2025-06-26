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Ряд электросчетчиков в России рискуют признать недействительными

Минпромторг инициировал проверку электросчетчиков производства «Энергомера» на предмет использования нероссийских микросхем, что может нарушать требования к отечественной продукции. Однако демонтаж уже установленным устройствам не грозит. Об этом сообщают СМИ.

Некоторые производители электросчетчиков используют зарубежные микросхемы, выдавая их за отечественные.

Минпромторг инициировал проверку электросчетчиков производства «Энергомера» на предмет использования нероссийских микросхем, что может нарушать требования к отечественной продукции. Однако демонтаж уже установленным устройствам не грозит. Об этом сообщают СМИ.

«Минпромторг заподозрил электросчетчики производства АО “Энергомера” в возможном использовании нероссийских микросхем. Речь идет об устройствах CE207 R7 и CE307 R34, а также комплектующих от ООО “НЭК тех” и АО “Джиэс-нанотех” (GS Group)», — сообщают «Ведомости».

Руководитель департамента радиоэлектронной промышленности министерства Юрий Плясунов 22 мая поручил Торгово-промышленной палате провести выездные проверки на предприятиях с привлечением ФГБУ «ВНИИР». Основанием стало коллективное обращение от 21 апреля, в котором указывалось на возможные недостоверные сведения в реестре российской промышленной продукции. В случае подтверждения нарушений демонтаж уже установленных счетчиков не планируется.

Инициатива Минпромторга по проверке электросчетчиков «Энергомеры» связана с усиливающимся в России контролем за качеством промышленной продукции. Ранее министерство совместно с Минэкономразвития подготовило законодательные изменения для усиления госконтроля, а Росстандарт уже провел, тысячи проверок, выявив значительное число нарушений. Эти меры направлены на предотвращение использования недостоверных компонентов и защиту потребителей.