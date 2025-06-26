Зеленского унизили в НАТО: Трамп заявил, что будет говорить с Путиным

Во время этой же пресс-конференции Трамп рассказал, что не обсуждал с Зеленским в ходе саммита НАТО ситуацию на Украине. Президент Соединённых Штатов заявил, что в рамках этой беседы он просто узнал, как обстоят дела у Зеленского.