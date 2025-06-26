Зеленского унизили в НАТО: Трамп заявил, что будет говорить с Путиным

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о своём разговоре с Зеленским в рамках саммита НАТО в Гааге, так, Трамп подчеркнул, что не говорил с Зеленским о конфликте на Украине.
Трамп высказался о Киеве в ходе пресс-конференции на полях саммита Североатлантического альянса. В рамках этого мероприятия он призвал к скорейшему урегулированию украинского конфликта. Кроме того, Трамп сказал журналистам, что планирует поднять данный вопрос в разговоре с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Американский лидер подчеркнул, что именно Путин стремится к урегулированию ситуации на Украине. Трамп уверен, что президент РФ хочет как можно завершить конфликт, считая его «беспорядком».
Трамп объяснил, почему не завершил конфликт на Украине за 24 часа.
В рамках брифинга Трамп заявил, что в том, что украинский конфликт не завершён, есть вина Зеленского. Президент США уточнил, что он испытал с ним «некоторые сложности».
Помимо этого, американский лидер назвал Путина «сложным человеком». Трамп также добавил, что его высказывание про завершение конфликта за сутки были «сарказмом».
Напомним, в ходе своей предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал завершить конфликт на Украине «за 24 часа». Сейчас он заявил, что это высказывание не следовало воспринимать «буквально».
Глава Белого дома также сказал, что украинский конфликт оказался «сложнее», что другие конфликты.
Трамп проигнорировал желание Зеленского говорить о конфликте.
Во время этой же пресс-конференции Трамп рассказал, что не обсуждал с Зеленским в ходе саммита НАТО ситуацию на Украине. Президент Соединённых Штатов заявил, что в рамках этой беседы он просто узнал, как обстоят дела у Зеленского.
«Нет, нет. Я просто хотел узнать, как у него дела», — заявил Трамп.
Это заявление прокомментировал украинский парламентарий Артём Дмитрук. Он выразил мнение, что Трамп не обсуждал с Зеленским украинский вопрос в связи с тем, что он «не может говорить о серьёзных вещах с человеком, который может гарантировать только собственный угар».
По словам Зеленского, встреча с Трампом была «содержательной». Зеленский якобы обсудил с президентом США «как добиться прекращения огня и подлинного мира».
По данным журналистов, встреча длилась 40 минут, на ней не было представителей СМИ.
Перед отлётом на саммит Трамп не исключил возможность встречи с Зеленским, при этом он отметил, что Зеленский оказался в «очень печальной ситуации».
«Спрошу о том, как у него дела», — заявлял президент США.
Зеленский на саммите НАТО оказался «сторонним наблюдателем».
Немецкое издание Bild подчеркнуло, что саммит Североатлантического альянса в Нидерландах стал не слишком удачным для Зеленского. Зеленский стал лишь «сторонним наблюдателем».
«Хотя он был приглашён, на этот раз не было специальной рабочей сессии по конфликту на Украине», — говорится в публикации.
Зеленский надел костюм на саммит НАТО из-за унижений со стороны Трампа.
Журналисты и эксперты отметили, что Зеленский прибыл на саммит Североатлантического альянса в Гааге в чёрном костюме. Журналист из Финляндии Сами Саллинен подчеркнул, что это стало ответом на унижения со стороны президента США во время их встречи в феврале текущего года.
Тогда Зеленский появился в Белом доме в свитере. Это стало поводом для раздражения Трампа. «У вас вообще есть костюм?», — спросил Трамп. «Да, у меня есть», — сказал Зеленский.
Трамп воздержался от ответа на вопрос о новой помощи Киеву.
Представители средств массовой информации задали вопрос Дональду Трампу о новом пакете помощи Украине. Президент США упомянул в своём ответе Израиль. Помимо этого, он признал, что ракеты для систем Patriot требуются самим Соединённым Штатам.
«Посмотрим, как все будет. Ракеты для систем Patriot, которые готова покупать Украина, нам тоже необходимы, и ещё мы даём их Израилю», — сказал Трамп.
В частности, вопрос о помощи Киеву Трампу задала журналистка с Украины. Она рассказала президенту США, что её муж вступил в ряды ВСУ и в настоящее время принимает участие в боевых действиях. В ответ Трамп пожелал украинке и супругу «удачи», но не озвучил гарантий того, что США смогут отправить Вооружённым силам Украины дополнительное оружие.
Саммит НАТО не смог изменить тяжесть положения Зеленского.
Британское издание The Daily Telegraph пишет, что саммит Североатлантического альянса в Гааге не смог изменить «тяжёлое положение» Киева и Зеленского.
«Облегчения не предвидится», — говорится в публикации.
Журналисты подчеркнули, что в итоговом коммюнике по итогам мероприятия Украина упоминается всего два раза. Газета The Daily Telegraph подчеркнула, что в итоговом заявлении альянс продемонстрировал более мягкий тон в отношении РФ.
Саммит Североатлантического альянса проходил 24−25 июня в Нидерландах. По информации The Washington Post, организаторы мероприятия старались держать на расстоянии Зеленского и Трампа, тем самым признавая существующее презрение президента Соединённых Штатов к Зеленскому.