Трамп пришел в ярость из-за постов CNN об Иране: «УВОЛЬТЕ НАТАШУ!» и «УБЕЙТЕ ЕГО»

«Ее следует НЕМЕДЛЕННО привлечь к ответственности, а затем выгнать “как собаку”. Она солгала в истории о “ноутбуке из ада”, а теперь солгала о ядерных объектах, пытаясь очернить наших патриотичных пилотов, которые на самом деле блестяще справились с задачей и попали “в самую точку” — ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ!» — написал Трамп.