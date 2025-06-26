Трамп пришел в ярость из-за постов CNN об Иране: «УВОЛЬТЕ НАТАШУ!» и «УБЕЙТЕ ЕГО»

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social резко раскритиковал телеканал CNN и радиостанцию «Голос Америки»*. В двух последовательных публикациях он выразил свое возмущение деятельностью этих медиа.
В своей первой публикации Трамп потребовал немедленного увольнения журналистки CNN Наташи Бертран, которая специализируется на вопросах национальной безопасности, обвинив ее в распространении недостоверной информации.
«Ее следует НЕМЕДЛЕННО привлечь к ответственности, а затем выгнать “как собаку”. Она солгала в истории о “ноутбуке из ада”, а теперь солгала о ядерных объектах, пытаясь очернить наших патриотичных пилотов, которые на самом деле блестяще справились с задачей и попали “в самую точку” — ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ!» — написал Трамп.
Президент имел в виду информацию CNN, где со ссылкой на американские спецслужбы сообщалось, что авиаудары США в минувшие выходные не смогли ликвидировать ключевые объекты иранской ядерной программы. Помимо Бертран, материал подписали журналисты Закари Коэн и Кэти Бо Лиллис. Аналогичные данные публиковали и другие авторитетные издания, включая The New York Times.
Под «ноутбуком из ада» подразумевается скандал, связанный с утечкой данных с компьютера Хантера Байдена, сына бывшего президента США. В своих материалах для Politico в 2020 году Бертран утверждала, что эта история могла быть элементом «российской кампании по дезинформации».
Президент резко раскритиковал журналистов вроде Бертран, заявив, что они «разрушили имидж некогда авторитетного телеканала». Он также отметил, что у нее «отсутствуют как профессиональные качества, так и харизма для работы в кадре». Свою публикацию Трамп завершил категоричным требованием: «УВОЛЬТЕ НАТАШУ!» крупными буквами.
«Мы не считаем разумным критиковать репортеров CNN за то, что они точно сообщили о существовании оценки и точно охарактеризовали ее результаты, которые представляют общественный интерес», — ответил на реакцию Трампа телеканал CNN.
Ранее KP.RU уже писал об эмоциональном поведении главы Белого дома. Так, он в резких выражениях высказался о действиях участников ближневосточного противостояния, осудив их несоблюдение договоренностей о перемирии.
*Признано в России СМИ-иноагентом.