Колоссальное количество школ пожаловались на скорость интернета

«По данным опроса, 44,6% образовательных организаций (11 362 учреждения) считают недостаточной скорость передачи данных, предоставляемую в рамках госконтрактов. 2,2% учебных заведений отметили, что использовать интернет полноценно на предоставленной скорости невозможно», — сообщил аудитор Счетной палаты Данил Шилков. Он также уточнил, что в отдельных регионах, таких как Рязанская и Псковская области, в 26 из 52 проверенных школ пропускная способность каналов оказалась ниже, чем предусмотрено заключенными контрактами.