Колоссальное количество школ пожаловались на скорость интернета

О слабом интернете сообщили более 11 тысяч учебных заведений.
Более десяти тысяч российских школ и колледжей пожаловались на низкую скорость и качество интернета. Об этом сообщает Счетная палата, ссылаясь на результаты опроса более 25 тысяч образовательных учреждений.
«По данным опроса, 44,6% образовательных организаций (11 362 учреждения) считают недостаточной скорость передачи данных, предоставляемую в рамках госконтрактов. 2,2% учебных заведений отметили, что использовать интернет полноценно на предоставленной скорости невозможно», — сообщил аудитор Счетной палаты Данил Шилков. Он также уточнил, что в отдельных регионах, таких как Рязанская и Псковская области, в 26 из 52 проверенных школ пропускная способность каналов оказалась ниже, чем предусмотрено заключенными контрактами.
Счетная палата установила ряд организационных и технических проблем, влияющих на эффективность использования интернета в школах. В частности, при определении параметров подключения не учитывалось фактическое количество компьютеров, используемых одновременно в учебном процессе.
Проверка выявила и нарушения в расходовании средств: фиксировались случаи оплаты услуг связи школам, которые не пользовались интернетом или не осуществляли образовательной деятельности, а также предоплаты Ростелекому до заключения договоров с локальными операторами. Итоги проверки направлены Президенту России и Минцифры с просьбой устранить нарушения.
В ряде российских регионов, включая Псковскую область, уже вводились временные ограничения на мобильный интернет для обеспечения безопасности из-за участившихся атак беспилотников. Эти меры сопровождались жалобами граждан на снижение скорости передачи данных и трудности с доступом к онлайн-сервисам. В начале июня президент России Владимир Путин поручил уделять приоритетное внимание развитию интернет-инфраструктуры в стране.