В Октябрьском районе Иркутска холодной воды не будет два дня

В Октябрьском районе Иркутска на два дня отключат холодное водоснабжение. Воды из кранов не будет с 22:00 26 июня до 12:00 28 июня. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».
— Это необходимо для проведения планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации. Холодной воды не будет в границах улиц: Верхняя Набережная, Кожова, Седова, Подгорная, Советская, Красноярская, посёлок Дзержинск, район аэропорта, микрорайон Солнечный, — уточнили в сообщении.
Также под отключение попадет Иркутский район. Это посёлок Молодёжный, Светлый, Новая Разводная, ГринЛэнд, Горизонт, Аура. Важно до отключения успеть набрать необходимый запас воды. К социальным объектам — больницам и детским домам будут подвозить автоцистерны.
С подробным списком адресов, где не будет воды, можно ознакомиться на сайте Водоканала.