Экс-замглавы МО Попов находится в тяжелом состоянии в НИИ имени Склифосовского

Генерал армии Павел Попов, бывший заместитель министра обороны России, находится в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Об этом сообщает ТАСС.
Его экстренно доставили туда из СИЗО «Лефортово» еще в мае. Адвокат генерала Денис Сагач сообщил, что врачи не дают прогнозов о состоянии здоровья Попова. По словам юриста, подзащитный не может участвовать в следственных действиях или судебных заседаниях из-за своего состояния.
В августе 2024 года Павла Попова задержали. Его подозревают в мошенничестве при строительстве и развитии парка «Патриот». Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. По данным следствия, в 2021—2024 годах Попов, отвечая за работу парка, незаконно обогащался. Вместе с ним в деле фигурируют директор парка Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров. Им вменяют преступление по статье о мошенничестве в особо крупном размере.