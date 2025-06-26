Экс-замглавы МО Попов находится в тяжелом состоянии в НИИ имени Склифосовского

В августе 2024 года Павла Попова задержали. Его подозревают в мошенничестве при строительстве и развитии парка «Патриот». Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. По данным следствия, в 2021—2024 годах Попов, отвечая за работу парка, незаконно обогащался. Вместе с ним в деле фигурируют директор парка Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров. Им вменяют преступление по статье о мошенничестве в особо крупном размере.