«Забросали дымовыми шашками»: в Южной Европе требуют прогнать иностранных гостей

Несмотря на то, что порядка 10 процентов от показателя ВВП стран Южной Европы приходится на туризм, местные жители уже достаточно давно раздражены чрезмерно большим потоком зарубежных гостей в своем регионе. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале объяснила, почему сейчас даже ведущие политики стали поддерживать протестующих.