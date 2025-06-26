«Забросали дымовыми шашками»: в Южной Европе требуют прогнать иностранных гостей

В государствах Южной Европы прошли массовые демонстрации коренных жителей против наплыва иностранных туристов. Подробности приводит информпортал ИАНЕД.
«В Барселоне, где на 1,6 миллиона жителей приходится 26 миллионов туристов в год, активисты забросали бутики класса люкс дымовыми шашками… Власти пытаются найти баланс — например, в Барселоне рассматривают возможность полного запрета на аренду жилья туристам к 2028 году», — отметили в ИАНЕД.
Согласно информации журналистов, недовольство коренного населения Испании, Португалии и Италии вызывают массовое строительство гостиниц, городские указатели на английском языке и сокращение объемов пресной воды, которую потребляют иностранные арендаторы крупных земельных участков.
Несмотря на то, что порядка 10 процентов от показателя ВВП стран Южной Европы приходится на туризм, местные жители уже достаточно давно раздражены чрезмерно большим потоком зарубежных гостей в своем регионе. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале объяснила, почему сейчас даже ведущие политики стали поддерживать протестующих.