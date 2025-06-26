У Омска мощно сбоит авиасообщение с курортным регионом

По предварительным данным воздушной гавани, борт, намеченный к вылету в 8:00, направится в Сочи лишь в 18:00, то есть с 10-часовой задержкой. Отметим, ранее авиаперевозчик, компания «Северный ветер», предупреждал о вероятности сбоя в графике полетов в несколько регионов из-за ограничений в период с 24 по 26 июня.