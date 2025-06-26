У Омска мощно сбоит авиасообщение с курортным регионом

По состоянию на 7:45 четверга, 26 июня 2025 года, на онлайн-табло Омского аэропорта отражены данные о продолжительной, по оценке автора, задержке рейса по маршруту Омск — Сочи. Фактически пассажиры, купившие билет на утренний рейс, смогут отправиться в курортный город лишь вечером.
По предварительным данным воздушной гавани, борт, намеченный к вылету в 8:00, направится в Сочи лишь в 18:00, то есть с 10-часовой задержкой. Отметим, ранее авиаперевозчик, компания «Северный ветер», предупреждал о вероятности сбоя в графике полетов в несколько регионов из-за ограничений в период с 24 по 26 июня.
Стоит напомнить, что сбои в графике вылетов из Омска в Сочи наблюдались в минувший вторник, 24 июня 2025 года. В тот день зафиксированы задержки всех трех рейсов.