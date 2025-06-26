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Более 199 тысячи жителей Иркутской области проголосовали за благоустройство

На выбор было представлено 57 общественных территории.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области подвели итоги голосования за выбор объектов благоустройства. В нем приняли участие более 199 тысячи жителей региона. Голосование проходило с 21 апреля по 12 июня. Как рассказали КП-Иркутск в правительстве Приангарья, на выбор жителям было представлено 57 территорий, для которых уже разработаны проекты благоустройства. Из них победило 21 общественное пространство.

— Это не просто цифры в статистике, это выбор жителей, их видение того, какими должны стать наши города и посёлки. Благодаря активности граждан мы получили чёткий запрос на преобразования: определены территории, которые будут преображены в первую очередь, — сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Отдать свой голос можно было как в онлайн формате, так и очно. В этом желающих помогали более 2,5 тысячи волонтёров. Они собрали около 115,8 тысячи голосов, это 58% от общего количества. Больше всего добровольцев работало в Иркутске, Ангарске, Усть-Илимске, Усолье-Сибирском и Саянске.