Более 199 тысячи жителей Иркутской области проголосовали за благоустройство

В Иркутской области подвели итоги голосования за выбор объектов благоустройства. В нем приняли участие более 199 тысячи жителей региона. Голосование проходило с 21 апреля по 12 июня. Как рассказали КП-Иркутск в правительстве Приангарья, на выбор жителям было представлено 57 территорий, для которых уже разработаны проекты благоустройства. Из них победило 21 общественное пространство.
— Это не просто цифры в статистике, это выбор жителей, их видение того, какими должны стать наши города и посёлки. Благодаря активности граждан мы получили чёткий запрос на преобразования: определены территории, которые будут преображены в первую очередь, — сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Отдать свой голос можно было как в онлайн формате, так и очно. В этом желающих помогали более 2,5 тысячи волонтёров. Они собрали около 115,8 тысячи голосов, это 58% от общего количества. Больше всего добровольцев работало в Иркутске, Ангарске, Усть-Илимске, Усолье-Сибирском и Саянске.