Более 199 тысячи жителей Иркутской области проголосовали за благоустройство

Отдать свой голос можно было как в онлайн формате, так и очно. В этом желающих помогали более 2,5 тысячи волонтёров. Они собрали около 115,8 тысячи голосов, это 58% от общего количества. Больше всего добровольцев работало в Иркутске, Ангарске, Усть-Илимске, Усолье-Сибирском и Саянске.