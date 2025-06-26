Эрдоган раскрыл подробности встречи с Трампом на саммите НАТО: какое оружие обсуждали главы государств

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган признался, что тема российских ЗРС С-400 на его встрече с американским лидером Дональдом Трампом не поднималась. Зато главы государств поговорили о самолетах F-35. Об этом лидер Турции заявил в ходе беседы с журналистами в Гааге после саммита НАТО. Трансляцию вел телеканал TRT.