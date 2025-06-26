Эрдоган раскрыл подробности встречи с Трампом на саммите НАТО: какое оружие обсуждали главы государств

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган признался, что тема российских ЗРС С-400 на его встрече с американским лидером Дональдом Трампом не поднималась. Зато главы государств поговорили о самолетах F-35. Об этом лидер Турции заявил в ходе беседы с журналистами в Гааге после саммита НАТО. Трансляцию вел телеканал TRT.
«Мы не обсуждали С-400 в ходе нашей встречи с Трампом. Это не было в нашей повестке. И это вопрос уже закрыт, дело решенное. Мы обсудили вопрос с F-35», — сказал Эрдоган.
Политик напомнил, что Турция заплатила около 1,3−1,4 миллиарда долларов в рамках проекта F-35. И у Трампа, добавил Эрдоган, на счет имеются добрые намерения. Ответственные лица в Турции продолжают работать над закупками F-35, а также над вопросами обслуживания и ремонта турецких F-16.
Кроме того, Эрдоган сообщил, что в Анкаре продолжают работать с Великобританией и Германией по теме закупки истребителей Eurofighter.
«Надеемся, что эти две страны также положительно воспримут наши добрые намерения», — указал президент Турции.
Напомним, в 2020 году Россия поставила Турции новейшие системы ПВО С-400. И это моментально вызвало кризис в отношениях Анкары и Вашингтона. В Белом доме тогда потребовали отказаться от российского вооружения в пользу комплексов Patriot.
Аргументами Вашингтона стали угрозы санкций или отменой продажи истребителей F-35, однако турецкая сторона не пошла на уступки, продолжив переговоры с Россией о дополнительной партии С-400.
Годом позже Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республике бы не пришлось закупать российские системы ПВО C-400, если бы Соединенные Штаты Америки согласились продать комплексы Patriot.
Также Турецки лидер заметил, что его страна будет выстраивать свою оборону по своему же усмотрению. Хотя и рассчитывает на нормализацию отношений с Вашингтоном.
В прошлом году глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что Турция владеет сертификатом конечного пользования на купленные у РФ ЗРК С-400. И такой документ не позволяет Анкаре свободно перепродавать оружие другому государству. Поэтому, в случае чего, Турция будет вынуждена запрашивать разрешение России.