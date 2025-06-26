Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач выделил семь ключевых факторов, продлевающих жизнь

Геронтолог Москалев: Люди с более высоким образованием живут дольше.

Источник: Комсомольская правда

Что действительно помогает жить дольше, а что — наоборот, может сократить жизнь? Известный геронтолог, директор Института биологии старения ННГУ, член-корреспондент РАН, ведущий телеграм-канала «Путь долгожителя» Алексей Москалев выделил семь ключевых факторов, которые сильнее всего влияют на продолжительность жизни человека.

— Самое главное — это образ жизни. Один из важнейших моментов — регулярность, прием пищи в одно и то же время. Также в этот пункт входят: отказ от курения, минимизация употребления алкоголя, регулярные физнагрузки, здоровый сон и снижение стресса, — пояснил Москалев.

Кроме этого, на долголетие влияют наследственность, экология, уровень дохода и доступ к медицине. Важную роль играет и то, насколько спокойной и поддерживающей является социальная среда.

— Важна социальная среда в регионе, где живет человек (от этого, в свою очередь, в многом зависит уровень стресса). Также доказано, что люди с более высоким образованием живут дольше, — подчеркнул специалист.

Отметим, по мнению ученых, курение является главной причиной сокращения жизни. За этим следуют постоянные стрессы, лишний вес, частое употребление алкоголя и малоподвижный образ жизни. Эти факторы значительно повышают риск хронических заболеваний.