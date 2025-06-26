Врач выделил семь ключевых факторов, продлевающих жизнь

— Самое главное — это образ жизни. Один из важнейших моментов — регулярность, прием пищи в одно и то же время. Также в этот пункт входят: отказ от курения, минимизация употребления алкоголя, регулярные физнагрузки, здоровый сон и снижение стресса, — пояснил Москалев.