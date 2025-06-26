Врач выделил семь ключевых факторов, продлевающих жизнь

Что действительно помогает жить дольше, а что — наоборот, может сократить жизнь? Известный геронтолог, директор Института биологии старения ННГУ, член-корреспондент РАН, ведущий телеграм-канала «Путь долгожителя» Алексей Москалев выделил семь ключевых факторов, которые сильнее всего влияют на продолжительность жизни человека.
— Самое главное — это образ жизни. Один из важнейших моментов — регулярность, прием пищи в одно и то же время. Также в этот пункт входят: отказ от курения, минимизация употребления алкоголя, регулярные физнагрузки, здоровый сон и снижение стресса, — пояснил Москалев.
Кроме этого, на долголетие влияют наследственность, экология, уровень дохода и доступ к медицине. Важную роль играет и то, насколько спокойной и поддерживающей является социальная среда.
— Важна социальная среда в регионе, где живет человек (от этого, в свою очередь, в многом зависит уровень стресса). Также доказано, что люди с более высоким образованием живут дольше, — подчеркнул специалист.
Отметим, по мнению ученых, курение является главной причиной сокращения жизни. За этим следуют постоянные стрессы, лишний вес, частое употребление алкоголя и малоподвижный образ жизни. Эти факторы значительно повышают риск хронических заболеваний.