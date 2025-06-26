Интернет отключают в Приморье

Как пояснил министр цифрового развития и связи региона Андрей Клементьев, речь идет о временном отключении диапазонов 3G и 4G — при этом голосовая связь, SMS и вызовы экстренных служб остаются доступными. Меры по ограничению мобильного интернета внедряются в тестовом режиме всеми операторами связи. Причем эти действия называют временными — для предотвращения потенциальных угроз.
Однако проводной интернет и сети Wi-Fi продолжат работать без ограничений, а значит дома, в офисах или общественных местах, где есть Wi-Fi, пользователи не ощутят проблем с доступом к сети.
«Если терминал оплаты в магазине подключается через проводную или Wi-Fi технологию, то ограничений не будет», — добавил министр.
При этом Клементьев напомнил, что подключение к Wi-Fi возможно и на объектах цифровой инфраструктуры края — от «умных» остановок до информационных киосков, входящих в платформу «Цифровое Приморье».
Напомним, что Приморский край стал одним из регионов страны, в которых начались работы по ограничению мобильного интернета. Действия объясняют обеспечением безопасности.