Интернет отключают в Приморье

Как пояснил министр цифрового развития и связи региона Андрей Клементьев, речь идет о временном отключении диапазонов 3G и 4G — при этом голосовая связь, SMS и вызовы экстренных служб остаются доступными. Меры по ограничению мобильного интернета внедряются в тестовом режиме всеми операторами связи. Причем эти действия называют временными — для предотвращения потенциальных угроз.