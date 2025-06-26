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Интернет отключают в Приморье

В Приморском крае продолжаются временные ограничения мобильного интернета в целях обеспечения безопасности жителей, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как пояснил министр цифрового развития и связи региона Андрей Клементьев, речь идет о временном отключении диапазонов 3G и 4G — при этом голосовая связь, SMS и вызовы экстренных служб остаются доступными. Меры по ограничению мобильного интернета внедряются в тестовом режиме всеми операторами связи. Причем эти действия называют временными — для предотвращения потенциальных угроз.

Однако проводной интернет и сети Wi-Fi продолжат работать без ограничений, а значит дома, в офисах или общественных местах, где есть Wi-Fi, пользователи не ощутят проблем с доступом к сети.

«Если терминал оплаты в магазине подключается через проводную или Wi-Fi технологию, то ограничений не будет», — добавил министр.

При этом Клементьев напомнил, что подключение к Wi-Fi возможно и на объектах цифровой инфраструктуры края — от «умных» остановок до информационных киосков, входящих в платформу «Цифровое Приморье».

Напомним, что Приморский край стал одним из регионов страны, в которых начались работы по ограничению мобильного интернета. Действия объясняют обеспечением безопасности.