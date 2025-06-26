Фанаты «Симпсонов» возмущены из-за гибели Мардж в финале 36 сезона

Поклонники американского мультсериала «Симпсоны» выразили недовольство из-за финала 36 сезона, фанаты пишут в соцсетях, что эта серия «намекает» на то, что персонаж по имени Мардж умерла.
Речь идёт об эпизоде «Очень странные дела». Серия посвящена отношениям детей Гомера и Мардж Симпосонов — Барта и Лизы. Дети отдаляются друг от друга, перестав смотреть «Шоу Щекотки и Царапки».
Фанаты недовольны тем, что сцены «намекают» на то, что Мардж Симпсон скончалась, а другие персонажи сериала «пережили» её. В частности, речь идёт о сцене, где Мардж находится в небе «на облаке», а также сцена похорон.
Кроме того, Лиза читает письмо, оставленное Мардж, в котором та простит детей поддерживать близкие отношения.
Ранее сообщалось, что муфтий Башкирии Айнур Биргалин раскрыл скрытый смысл мультсериала «Симпсоны». По его словам, с помощью сериала проверяется реакция людей на важные мировые события.
Сбывшимися пророчествами «Симпсонов» считаются президентство Дональда Трампа и покупка компании Twitter Илоном Маском. Кроме того, в «Симпсонах» нашли предсказание о войне в Косово осенью 2023 года и пророчество о ЧП с батискафом «Титан».
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.