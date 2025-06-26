Российский спецборт прибыл в США: на нем летают высокопоставленные чиновники

Воздушное судно из спецотряда «Россия» совершило перелет по маршруту Санкт-Петербург — Нью-Йорк, о чем свидетельствует информация сервиса Flightradar24.
Мониторинговая служба Flightradar24 зафиксировала, что борт RA-96018 вышел за пределы России в 11:30 по московскому времени, после чего 11 часов находился в воздухе, преодолевая Атлантический океан. Круг лиц, воспользовавшихся данным рейсом, не разглашается, что порождает множество догадок.
Спецотряд занимается исключительно транспортным обслуживанием первых лиц государства. По информации РБК, его самолеты используются для перевозок главы государства, членов кабинета министров, руководства Совета Федерации и Госдумы, а также других высокопоставленных представителей федеральной власти.
В апреле 2025 года в Вашингтоне побывал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, в ходе визита он провел переговоры с важнейшими представителями администрации тогдашнего американского лидера Дональда Трампа, где стороны рассматривали перспективы возобновления российско-американского диалога.
При этом визит руководителя Российского фонда прямых инвестиций 2−3 апреля ознаменовал первый за время украинского конфликта официальный визит российского официального лица высокого ранга в Соединенные Штаты.
В мае KP.RU информировал о том, что борт Специального летного отряда «Россия» приземлился Стамбуле.
Тогда Ил-62М начал свой маршрут с военного аэродрома Чкаловский в подмосковном Щелкове. Проследовав до Астрахани, лайнер совершил разворот к Волгограду, после чего взял курс на турецкий Стамбул. При этом два участка полета остались вне зоны мониторинга.
Накануне KP.RU писал, как пассажиры авиалайнера American Airlines стали свидетелями тревожного инцидента во время полета — из авиационного двигателя неожиданно начал валить плотный дым, после чего появилось пламя. Ранее Росавиация смягчила введенные ограничения на авиасообщение с Ближним Востоком, которые были связаны с усилением напряженности между Ираном и Израилем. В соответствии с обновленными нормами, отечественные авиакомпании теперь могут выполнять полеты в израильском направлении днем.