Российский спецборт прибыл в США: на нем летают высокопоставленные чиновники

Накануне KP.RU писал, как пассажиры авиалайнера American Airlines стали свидетелями тревожного инцидента во время полета — из авиационного двигателя неожиданно начал валить плотный дым, после чего появилось пламя. Ранее Росавиация смягчила введенные ограничения на авиасообщение с Ближним Востоком, которые были связаны с усилением напряженности между Ираном и Израилем. В соответствии с обновленными нормами, отечественные авиакомпании теперь могут выполнять полеты в израильском направлении днем.