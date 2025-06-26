Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 26 июня 2025 года.
Овнов ждет много удачных возможностей. Есть шанс заняться важным и ответственным проектом, и, скорее всего, вы добьетесь успеха. Возможно, вам помогут старые знакомые. Ожидайте интересных предложений по работе и удачных совпадений, которые помогут вам определиться с будущими планами.
Тельцам сохранить спокойствие будет сложно. Часто возникают поводы для беспокойства, и окружающие вас не всегда понимают. Возможны финансовые потери, поэтому принимайте решения касательно денег самостоятельно и без спешки. Вечером уделите время общению с родственниками. Для них сейчас это очень важно.
Утро может оказаться непростым у Близнецов. Деловые переговоры будут напряженными, возможны разногласия даже с теми, с кем вы раньше хорошо ладили. Атмосфера на работе также становится более напряженной, коллеги могут вас не понять. Тем не менее вы успеете завершить все дела. Однако вторая половина дня тоже может быть утомительной.
Ракам звезды советуют стараться сохранять самообладание. В таком случае в этот день удастся добиться успеха и избежать проблем. Люди, на которых вы рассчитываете, могут вас подвести. Действуйте на свой страх и риск: неудачные совпадения возможны, но серьезных потерь избежите. Будьте осторожнее с новыми знакомыми.
День для Львов обещает быть неплохим. Хотя выдающихся успехов не предвидится, вы будете довольны развитием событий. Возможны хорошие новости о вас. Ожидайте приятных знакомств — многие из вас могут встретить человека, который в будущем станет вашей второй половинкой. Постарайтесь произвести приятное впечатление.
День у Дев подойдет для восстановления сил и подготовки к новым начинаниям. У вас будет возможность узнать что-то важное или получить полезную информацию. Если что-то пойдет не так, проявите гибкость. Во второй половине дня возможны мелкие недоразумения, которые могут немного испортить настроение, но не будут иметь серьезных последствий.
Весам для делового общения стоит выбрать неформальную обстановку — это поможет лучше понять желания собеседников. Поговорите с близкими, так как многих из них сейчас что-то беспокоит больше обычного. Возможно, им нужна ваша помощь или поддержка. Вечер проведите с семьей.
Скорпионы будут в центре внимания и смогут легко заинтересовать окружающих. Люди, которые с вниманием к вам относятся, могут стать вашими друзьями. Не исключены приятные подарки. Многое может пойти не по плану, но, если вы начнете импровизировать, сможете исправить ситуацию. Интуиция не подведет.
Стрельцов ждет отличный день для сбора информации и решения сложных задач. Возможны удивительные совпадения и странные события, которые помогут вам по-новому взглянуть на привычные вещи. Не исключены хорошие новости издалека и заманчивые деловые предложения, над которыми стоит всерьез задуматься.
Козерогам астрологи рекомендуют сохранять спокойствие, чтобы избежать неприятностей, которые могут возникнуть в самый неподходящий момент. Следите за своими финансами: не берите деньги в долг и избегайте обязательств. С покупками лучше не торопиться, особенно если они не были запланированы заранее. Вряд ли они будут удачными.
Водолеям не всегда стоит поддаваться своим порывам и мимолетным желаниям, даже если очень хочется. Это не лучший день для рискованных начинаний или участия в сомнительных мероприятиях — будьте осторожны во всем. Не рекомендуется давать обещаний, так как выполнить их будет сложнее, чем вы предполагаете.
Начало дня у Рыб будет продуктивным: за короткое время вы выполните то, что планировали сделать за целый день. Ожидайте удачных совпадений. Часто вы добиваетесь успеха благодаря везению там, где другие не справились. Вечер лучше посвятить отдыху, не стоит перенапрягаться, передает «Российская газета».