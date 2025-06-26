Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 июня

Утро может оказаться непростым у Близнецов. Деловые переговоры будут напряженными, возможны разногласия даже с теми, с кем вы раньше хорошо ладили. Атмосфера на работе также становится более напряженной, коллеги могут вас не понять. Тем не менее вы успеете завершить все дела. Однако вторая половина дня тоже может быть утомительной.