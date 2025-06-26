В 2026 году для омичей изменятся сроки оплаты услуг ЖКХ

24 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о переносе сроков оплаты ЖКУ. Внесенные в Жилищный изменения затронут всех россиян, включая омичей. Люди будут оплачивать коммунальные услуги будут до 15 числа месяца, следующего за истекшим.
Законопроект был принят Государственной Думой в трех чтениях, затем инициативу одобрил Совет Федерации. Новые сроки оплаты станут актуальными с 1 марта 2026 года. Подробно ознакомиться с документом жители Омской области могут на официальном портале правовой информации publication.pravo.gov.ru.
Омичи по-разному отреагировали на новость. Одни отметили в пабликах, что платить станет удобней, так как многие бюджетники получают зарплаты 15 числа. Другие оставили негативные отзывы: «Радости никакой, лучше бы отказались от повышения тарифов или хотя бы два раза в год, соответственно повышению цен и тарифов ЖКХ, повышали пенсии и зарплаты», «Про пенсионеров не думают. Пенсию получают до 23 числа».
Ранее «КП Омск» рассказала, как местные коммунальщики готовят город к предстоящей зиме.