В 2026 году для омичей изменятся сроки оплаты услуг ЖКХ

Омичи по-разному отреагировали на новость. Одни отметили в пабликах, что платить станет удобней, так как многие бюджетники получают зарплаты 15 числа. Другие оставили негативные отзывы: «Радости никакой, лучше бы отказались от повышения тарифов или хотя бы два раза в год, соответственно повышению цен и тарифов ЖКХ, повышали пенсии и зарплаты», «Про пенсионеров не думают. Пенсию получают до 23 числа».