Президент Бразилии Лула да Силва порекомендовал Трампу меньше сидеть в интернете

Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу стоит сосредоточиться на исполнении своих полномочий вместо того, чтобы проводить время в интернете и социальных сетях. Об этом высказался президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
— В этом неспокойном мире есть президент такой большой страны, как США. Он должен думать о том, что говорит, меньше сидеть в интернете и больше заниматься исполнением обязанностей главы государства, — цитирует его издание G1.
Также он заявил, что главе Белого дома следует больше думать о развитии свободной торговли, укреплении многосторонности и достижении мира.
14 мая президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Луисом Инасио Лулой да Силвой. Отмечается, что беседа была проведена во время технической остановки бразильского спецрейса в Москве по пути из КНР.
Луис Инасиу Лула да Силва объяснил значение своего визита в Россию для празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Он сказал, что его визит, состоявшийся спустя 15 лет, символизирует возвращение к совместным планам и мечтам, которые страны осуществляли на протяжении всех этих лет.