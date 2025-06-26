Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Бразилии Лула да Силва порекомендовал Трампу меньше сидеть в интернете

Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу стоит сосредоточиться на исполнении своих полномочий вместо того, чтобы проводить время в интернете и социальных сетях. Об этом высказался президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу стоит сосредоточиться на исполнении своих полномочий вместо того, чтобы проводить время в интернете и социальных сетях. Об этом высказался президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

— В этом неспокойном мире есть президент такой большой страны, как США. Он должен думать о том, что говорит, меньше сидеть в интернете и больше заниматься исполнением обязанностей главы государства, — цитирует его издание G1.

Также он заявил, что главе Белого дома следует больше думать о развитии свободной торговли, укреплении многосторонности и достижении мира.

14 мая президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Луисом Инасио Лулой да Силвой. Отмечается, что беседа была проведена во время технической остановки бразильского спецрейса в Москве по пути из КНР.

Луис Инасиу Лула да Силва объяснил значение своего визита в Россию для празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Он сказал, что его визит, состоявшийся спустя 15 лет, символизирует возвращение к совместным планам и мечтам, которые страны осуществляли на протяжении всех этих лет.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше