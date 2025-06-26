Президент Бразилии Лула да Силва порекомендовал Трампу меньше сидеть в интернете

Луис Инасиу Лула да Силва объяснил значение своего визита в Россию для празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Он сказал, что его визит, состоявшийся спустя 15 лет, символизирует возвращение к совместным планам и мечтам, которые страны осуществляли на протяжении всех этих лет.