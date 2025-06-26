В Перми на набережной Камы 29 июня прозвучит «Музыка лета»

В Перми 29 июня проведут фестиваль «Музыка лета». В нем примут участие лучшие ди-джеи Перми. Они сразятся в музыкальных поединках.
В поединках сойдутся 12 участников. Победитель получит денежный приз и персональное приглашение сыграть на вечеринке от одной известной школы ди-джеинга.
Специальными гостями фестиваля «Музыка лета» станет один из самых юных в стране исполнитель за пультом-контроллером — девятилетний DJ RAZE. В МБУК «Пермская дирекция» дополнили, компанию ему составят уже известные DJ GARAEV и DJ ANDREW HEAVEN.
Гостей фестиваля ждут на лужайке напротив причалов № 6 и № 7 Речного вокзала. Поединки ди-джеев пройдут с 15:00 до 19:30.