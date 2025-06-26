Во Владивостоке увеличили выплату для многодетных семей вместо земельных участков

Теперь сумма выплаты составит 1 миллион 82 тысячи рублей, что более чем вдвое превышает прежнюю сумму в 602 тысячи рублей.
«Этот шаг был принят с учетом потребностей многодетных семей, которые активно пользуются данной программой», — отметили в городской администрации.
С начала года более 80 семей подали заявление на получение выплаты, которая популярна среди жителей города. Чтобы получить средства, необходимо собрать необходимый пакет документов и подать его в администрацию Владивостока.
Документы можно подать в едином окне по адресу Океанский проспект, 15/3. За консультацией и подробной информацией можно обратиться по телефонам: