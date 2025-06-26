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Во Владивостоке увеличили выплату для многодетных семей вместо земельных участков

Дума Владивостока утвердила увеличение компенсационной выплаты для многодетных семей, которые предпочитают денежную помощь вместо земельного участка.

Источник: Reuters

Теперь сумма выплаты составит 1 миллион 82 тысячи рублей, что более чем вдвое превышает прежнюю сумму в 602 тысячи рублей.

«Этот шаг был принят с учетом потребностей многодетных семей, которые активно пользуются данной программой», — отметили в городской администрации.

С начала года более 80 семей подали заявление на получение выплаты, которая популярна среди жителей города. Чтобы получить средства, необходимо собрать необходимый пакет документов и подать его в администрацию Владивостока.

Документы можно подать в едином окне по адресу Океанский проспект, 15/3. За консультацией и подробной информацией можно обратиться по телефонам: 8 (423) 252−73−36 и 8 (423) 252−71−90.