Стало известно, как актер Михаил Ефремов ограничивает себя

Добавим, что после возвращения домой Ефремов ограничился лишь краткими словами о намерениях заняться восстановлением своего здоровья. Слова не разошлись с делом — в настоящее время актер занимается приведением себя в форму, возвращается к обычной жизни и готовится к трудовой деятельности.