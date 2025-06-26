Трамвайные переезды Хабаровска получат новую «одежду»

В Хабаровске планируют обновить покрытие на трамвайных переездах, где пути пересекаются с автомобильной дорогой. Вместо изношенного резинового покрытия или асфальта будет использоваться более долговечный железобетон, как в Москве, сообщает ИА AmurMedia.
Первыми на очереди три участка на улице Шеронова: перекрестки с улицами Ленина, Муравьева-Амурского и Уссурийским бульваром. Рассматривается также возможность ремонта переезда на пересечении улиц Дикопольцева и Амурского бульвара.
По словам специалистов, железобетонное покрытие отличается простотой монтажа и не требует полной остановки трамвайного движения, так как работы можно проводить ночью. Ожидается, что необходимый материал поступит в Хабаровск уже в июле, после чего сразу же начнется ремонт. Такое решение было принято после изучения опыта Москвы, где железобетон успешно используется на трамвайных переездах.