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Трамвайные переезды Хабаровска получат новую «одежду»

Краевой центр перенимает московский опыт ремонта.

Источник: AmurMedia

В Хабаровске планируют обновить покрытие на трамвайных переездах, где пути пересекаются с автомобильной дорогой. Вместо изношенного резинового покрытия или асфальта будет использоваться более долговечный железобетон, как в Москве, сообщает ИА AmurMedia.

Первыми на очереди три участка на улице Шеронова: перекрестки с улицами Ленина, Муравьева-Амурского и Уссурийским бульваром. Рассматривается также возможность ремонта переезда на пересечении улиц Дикопольцева и Амурского бульвара.

По словам специалистов, железобетонное покрытие отличается простотой монтажа и не требует полной остановки трамвайного движения, так как работы можно проводить ночью. Ожидается, что необходимый материал поступит в Хабаровск уже в июле, после чего сразу же начнется ремонт. Такое решение было принято после изучения опыта Москвы, где железобетон успешно используется на трамвайных переездах.