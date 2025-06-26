Трамвайные переезды Хабаровска получат новую «одежду»

По словам специалистов, железобетонное покрытие отличается простотой монтажа и не требует полной остановки трамвайного движения, так как работы можно проводить ночью. Ожидается, что необходимый материал поступит в Хабаровск уже в июле, после чего сразу же начнется ремонт. Такое решение было принято после изучения опыта Москвы, где железобетон успешно используется на трамвайных переездах.