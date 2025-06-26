Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Затяжной дождь подтопил Красноярск: на дороги вывели откачивающую технику

В некоторых районах Красноярска из-за непрекращающегося с ночи дождя подтопило дороги — местами ливневка не справилась и потребовалась откачка воды.

Источник: УДИБ Красноярска

Как сообщили в мэрии, на ликвидацию последствий осадков в ночную смену вывели 11 единиц техники, которые работали на проблемных участках.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время погода практически не даст передышки коммунальным службам: дождь будет идти почти безостановочно до вечера четверга, временами — сильный.

В связи с этим в дневную смену на дорогах Красноярска будет работать 16 единиц откачивающей техники. В центре внимания — улицы Цементников, Котовского, Щорса, Робеспьера, Бограда, Дубровинского, 78 Добровольческой бригады, Семафорная, проспект Мира, переулок Медицинский. Параллельно специалисты отрабатывают заявки, поступающие от службы 005.

«Напомним, что проблемных мест дорог, которые ранее строились без ливневки и затапливаются, с каждым годом становится все меньше. На сложных участках устанавливают или дождеприемные колодцы с откачкой, или соединяют с ливневой канализацией, которая идет рядом, и, если это позволяет рельеф, то так, например, навсегда удалось избавиться от подтопления улицы Профсоюзов под Копыловским мостом и на Красрабе возле КрасТЭЦ, снизить уровень затопления на улице Грунтовая и так далее. Кроме этого, все новые дороги строятся только с ливневой канализацией», — рассказали в мэрии.