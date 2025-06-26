Затяжной дождь подтопил Красноярск: на дороги вывели откачивающую технику

Как сообщили в мэрии, на ликвидацию последствий осадков в ночную смену вывели 11 единиц техники, которые работали на проблемных участках.
По прогнозам синоптиков, в ближайшее время погода практически не даст передышки коммунальным службам: дождь будет идти почти безостановочно до вечера четверга, временами — сильный.
В связи с этим в дневную смену на дорогах Красноярска будет работать 16 единиц откачивающей техники. В центре внимания — улицы Цементников, Котовского, Щорса, Робеспьера, Бограда, Дубровинского, 78 Добровольческой бригады, Семафорная, проспект Мира, переулок Медицинский. Параллельно специалисты отрабатывают заявки, поступающие от службы 005.
«Напомним, что проблемных мест дорог, которые ранее строились без ливневки и затапливаются, с каждым годом становится все меньше. На сложных участках устанавливают или дождеприемные колодцы с откачкой, или соединяют с ливневой канализацией, которая идет рядом, и, если это позволяет рельеф, то так, например, навсегда удалось избавиться от подтопления улицы Профсоюзов под Копыловским мостом и на Красрабе возле КрасТЭЦ, снизить уровень затопления на улице Грунтовая и так далее. Кроме этого, все новые дороги строятся только с ливневой канализацией», — рассказали в мэрии.