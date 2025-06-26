Затяжной дождь подтопил Красноярск: на дороги вывели откачивающую технику

«Напомним, что проблемных мест дорог, которые ранее строились без ливневки и затапливаются, с каждым годом становится все меньше. На сложных участках устанавливают или дождеприемные колодцы с откачкой, или соединяют с ливневой канализацией, которая идет рядом, и, если это позволяет рельеф, то так, например, навсегда удалось избавиться от подтопления улицы Профсоюзов под Копыловским мостом и на Красрабе возле КрасТЭЦ, снизить уровень затопления на улице Грунтовая и так далее. Кроме этого, все новые дороги строятся только с ливневой канализацией», — рассказали в мэрии.