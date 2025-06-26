Алехин сообщил, на чем прокалываются диверсанты ВСУ в курском приграничье

Отличить переодетого украинского военного в мирного жителя в курском приграничье сложно на вид, но иногда эти агенты прокалываются в своих историях, жители сел могут сказать, что такого человека раньше там не видели. Об этом aif.ru заявил военный волонтер Роман Алехин.
«Вот идет боец, видит человека в гражданском. ВСУшники там говорят на русском, с небольшим акцентом. Суджане тоже практически все говорят с акцентом, скажем, с южно-русским, который мы слышим и в Краснодарском крае, и в Судже, и в Белгородской области, отличить его невозможно», — сказал Алехин.
По его словам, диверсанты отказываются от эвакуации из приграничных сел под предлогом помощи военным.
«Подойдет этот в гражданском, скажет, что он остался. Ему бойцы предложат эвакуировать, через фильтрацию. А он в ответ: “Не, не поеду, у меня тут земля, несколько поколений на кладбище похоронено. Я, ребята, с вами, буду жить, помогать”. Чтобы распознать агента, нужны профессиональные навыки. Просто распознать на улице невозможно. Если только не отправить фото правоохранителям, узнать, кто соседи, спросить у них, а те ответят: “Нет, рядом с нами такой не жил, другой жил”», — добавил собеседник aif.ru.
Алехин отметил, что украинские диверсанты, которых ловят переодетыми, остались в приграничье после Суджанской операции, они скрывались в лесопосадках и подвалах.
Ранее сообщалось, что в приграничных районах Сумской и Курской областей задержали военных ВСУ, которые пытались выдать себя за местных жителей. Диверсанты утверждали, что оказались в приграничной зоне случайно.