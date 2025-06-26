Алехин сообщил, на чем прокалываются диверсанты ВСУ в курском приграничье

«Подойдет этот в гражданском, скажет, что он остался. Ему бойцы предложат эвакуировать, через фильтрацию. А он в ответ: “Не, не поеду, у меня тут земля, несколько поколений на кладбище похоронено. Я, ребята, с вами, буду жить, помогать”. Чтобы распознать агента, нужны профессиональные навыки. Просто распознать на улице невозможно. Если только не отправить фото правоохранителям, узнать, кто соседи, спросить у них, а те ответят: “Нет, рядом с нами такой не жил, другой жил”», — добавил собеседник aif.ru.