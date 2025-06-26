Неизвестное животное с человеческими руками привело в шок ученых

По габаритам и внешнему виду загадочный экземпляр, прозванный капакаброй, напоминает некрупного домашнего кота с удлиненным тонким хвостом. Ключевая особенность — строение его конечностей, визуально схожих с человеческими кистями. На них присутствуют пять удлиненных пальцев с ногтевыми пластинами вместо когтей. Конечности покрыты тонкой иссушенной кожей, подобной пергаменту.