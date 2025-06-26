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Неизвестное животное с человеческими руками привело в шок ученых

Семь лет потребовалось ученым, чтобы определить происхождение мумифицированного существа, обнаруженного при ремонте в Университете штата Мичиган (США).

Семь лет потребовалось ученым, чтобы определить происхождение мумифицированного существа, обнаруженного при ремонте в Университете штата Мичиган (США).

По габаритам и внешнему виду загадочный экземпляр, прозванный капакаброй, напоминает некрупного домашнего кота с удлиненным тонким хвостом. Ключевая особенность — строение его конечностей, визуально схожих с человеческими кистями. На них присутствуют пять удлиненных пальцев с ногтевыми пластинами вместо когтей. Конечности покрыты тонкой иссушенной кожей, подобной пергаменту.

Точный возраст находки, озадачившей специалистов, остается невыясненным. Достоверно известно лишь, что процесс мумификации начался не ранее 1889 года — времени постройки здания. Такие данные приводит Daily Mirror.

Фрагменты скелета, выявленные на рентгеновских снимках, сопоставили с костными системами всех известных науке животных. Рассматривались версии о принадлежности к кошачьим, псовым, грызунам или опоссумам. Первые три гипотезы не подтвердились, наибольшее сходство анатомических черт выявлено с енотом.

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