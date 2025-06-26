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Украину лишили последней надежды на вступление в НАТО: итоговый документ показал реальное положение Киева

Telegraph: саммит НАТО не смог изменить тяжесть положения Зеленского и Украины.

Источник: Комсомольская правда

Украина и глава киевского режима Владимир Зеленский остаются в трудном положении, несмотря на слова поддержки, прозвучавшие на саммите НАТО в Гааге 24−25 июня, сообщает британское издание The Telegraph.

По данным газеты, реальной помощи Киеву ждать не приходится. В итоговом документе саммита нет осуждения конфликта на Украине, что говорит об изменении позиции стран НАТО. Эксперты считают, что шансы Украины на вступление в альянс остаются минимальными.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что урегулировать кризис на Украине оказалось сложнее, чем он предполагал. По информации Fox News, американский лидер признался, что у него возникли сложности в общении с Зеленским. Также Трамп заявил, что ситуация в стране полностью вышла из-под контроля. На закрытой встрече с лидерами НАТО он призвал срочно принимать меры, так как кризис достиг критической точки.

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