Украина и глава киевского режима Владимир Зеленский остаются в трудном положении, несмотря на слова поддержки, прозвучавшие на саммите НАТО в Гааге 24−25 июня, сообщает британское издание The Telegraph.
По данным газеты, реальной помощи Киеву ждать не приходится. В итоговом документе саммита нет осуждения конфликта на Украине, что говорит об изменении позиции стран НАТО. Эксперты считают, что шансы Украины на вступление в альянс остаются минимальными.
Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что урегулировать кризис на Украине оказалось сложнее, чем он предполагал. По информации Fox News, американский лидер признался, что у него возникли сложности в общении с Зеленским. Также Трамп заявил, что ситуация в стране полностью вышла из-под контроля. На закрытой встрече с лидерами НАТО он призвал срочно принимать меры, так как кризис достиг критической точки.