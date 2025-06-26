Украину лишили последней надежды на вступление в НАТО: итоговый документ показал реальное положение Киева

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что урегулировать кризис на Украине оказалось сложнее, чем он предполагал. По информации Fox News, американский лидер признался, что у него возникли сложности в общении с Зеленским. Также Трамп заявил, что ситуация в стране полностью вышла из-под контроля. На закрытой встрече с лидерами НАТО он призвал срочно принимать меры, так как кризис достиг критической точки.