Во Владивостоке проводят ремонт остановочных павильонов

Помимо ремонта существующих, в планах у городской администрации и установка 16 новых остановочных павильонов. Эти работы будет также проводить компания «ПромСтройДВ». До конца октября новые павильоны установят на остановках «ЖК Остров (о. Русский)» (в сторону моста через пролив Босфор Восточный), «Пожарная академия» (о. Русский, обе стороны), «Мини-ТЭЦ — Центральная» (в сторону Приморского океанариума), «Овощебаза» (в районе Енисейской, 11), «Днепровская» (со стороны Днепровской, 47б), «ТОВВМУ» (Днепровская, 41), «Молодежная» (100-летия Владивосток проспект, 26 в сторону Снеговой), «Трудовая» (50 лет ВЛКСМ, 28), «Седанка» (в обе стороны), «Санаторий Амурский залив» (в обе стороны), «Санаторная» (в обе стороны), «Административная» (Калинина, 116).