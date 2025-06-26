Во Владивостоке проводят ремонт остановочных павильонов

Ремонт остановочных павильонов проводит во Владивостоке привлеченная городской администрацией компания «Промстрой-ДВ». Они восстанавливают сломанные лавки, приводят в порядок сами конструкции и ремонтируют боковые поверхности и крыши. Сегодня работы проводят на Баляева, Горной и Котельникова.
Как сообщает пресс-служба управления дорог администрации Владивостока, всего же предстоит отремонтировать 36 павильонов. Уже проведены работы на остановках «Перинатальный центр», «Адмиральская», «Катерная», «Причальная», «Поликлиника № 9», «Окатовая» и «Харьковская».
В списке адресов, где будут проводить ремонт, также — «Бухта Федорова», «Флотский городок», «Гвардейская», «Фанзавод», «Школа № 44», «Голубиная падь», «Магазин» (Нейбута, 31), «Пр-т Красного Знамени, 129» (со стороны жилого дома), «Капитанская», «Депутатская», «Демидюка» и другие.
Помимо ремонта существующих, в планах у городской администрации и установка 16 новых остановочных павильонов. Эти работы будет также проводить компания «ПромСтройДВ». До конца октября новые павильоны установят на остановках «ЖК Остров (о. Русский)» (в сторону моста через пролив Босфор Восточный), «Пожарная академия» (о. Русский, обе стороны), «Мини-ТЭЦ — Центральная» (в сторону Приморского океанариума), «Овощебаза» (в районе Енисейской, 11), «Днепровская» (со стороны Днепровской, 47б), «ТОВВМУ» (Днепровская, 41), «Молодежная» (100-летия Владивосток проспект, 26 в сторону Снеговой), «Трудовая» (50 лет ВЛКСМ, 28), «Седанка» (в обе стороны), «Санаторий Амурский залив» (в обе стороны), «Санаторная» (в обе стороны), «Административная» (Калинина, 116).