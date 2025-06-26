«Сбер» назвал украинский город, ставший столицей мошеннических колл-центров: там говорят по-русски почти без акцента

Украинский город Днепропетровск стал столицей колл-центров мошенников, обманывающих россиян. Сегодня там насчитывается примерно 350−400 этих колл-центров. Об этом РИА Новости сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
По его словам, в организации колл-центров мошенникам помогают украинские власти. Они предоставляют преступникам помещения и сервисы. Также важно и то, что в Днепропетровской области местное население говорит по-русски с минимальным акцентом. И это главный фактор успешной работы хакеров или телефонных мошенников в таких колл-центрах.
«Если взять, например, западные области Украины, то даже если они разговаривают на русском языке, акцент сразу читаемый», — объяснил собеседник агентства.
При этом, добавил зампред правления Сбербанка, эффективность мошеннических колл-центров не уменьшилась, хотя их число несколько сократилось. Вероятно, свою роль сыграла конкуренция: более слабые, непрофессиональные закрываются или объединяются с более успешными.
Ранее сайт KP.RU собрал самые распространенные мошеннические схемы. Одна из «классических» схем, когда мошенник звонит жертве, представляется сотрудником банка и говорит, что нехорошие люди прямо сейчас оформляют кредит от лица жертвы.
В МВД России отметили, что кибермошенники украли у россиян в 2024 году около 200 млрд рублей. Такое увеличение идет за счет кредитных денег. То есть жертва сначала переводит все, что у нее есть, а потом еще и оформляет кредит. Подготовка атаки на жертву идет на хорошем уровне. Способствуют этому персональные данные граждан, которые до этого утекли тем или иным образом.