«Сбер» назвал украинский город, ставший столицей мошеннических колл-центров: там говорят по-русски почти без акцента

В МВД России отметили, что кибермошенники украли у россиян в 2024 году около 200 млрд рублей. Такое увеличение идет за счет кредитных денег. То есть жертва сначала переводит все, что у нее есть, а потом еще и оформляет кредит. Подготовка атаки на жертву идет на хорошем уровне. Способствуют этому персональные данные граждан, которые до этого утекли тем или иным образом.